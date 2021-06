Gemeinschaftsprojekt in Güstrow : Insektenhotel im „Vielfalter“-Garten nimmt Form an

Im interkulturellen Garten in der Südstadt sollen sich mehr Bienen ansiedeln.

Güstrow | Bald summt und brummt es im interkulturellen Garten „Vielfalter“ in der Güstrower Südstadt. Am Donnerstag wurden die ersten Stämme und Streben eines neuen Bienenhotels in die Mitte der Beete eingesetzt und die Zwischenräume gefüllt. Rund 15 Privatpersonen und Helfer aus dem Naturpark Sternberger Seenland bastelten die Einzelteile für das Insektenhotel...

