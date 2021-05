Arbeiterwohlfahrt Güstrow : Familien-Beutel fanden reißenden Absatz

Geschenk-Aktion bei der AWO in der Güstrower Südstadt zum Tag der Familie

Güstrow | Ein „kleiner Lichtblick“ für die Menschen in der Güstrower Südstadt – so sieht Dr. Inken Balla die zum Tag der Familie am 15. Mai gestartete „Familien-Beutel-Aktion“. Mit ihren Kollegen hatte die Leiterin des Familienzentrums der Güstrower Arbeiterwohlfahrt zahlreiche Beutel mit Bastelmaterialien, Rätseln, Plüschtieren und kleinen Alltagshelfern gefül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.