Volkssolidarität in Laage : Waltraut Stanko leitet seit 20 Jahren die Seniorenwohnanlage

Sie kennt die Höhen und Tiefen des Pflegeberufs als Hausleiterin in der Wohnanlage Am Fischteich.

Laage | Seit Oktober 2000 ist Waltraut Stanko Hausleiterin in der Seniorenwohnanlage Am Fischteich in Laage. Dabei hatte sie eigentlich Wirtschaftskauffrau gelernt – ein beruflicher Hintergrund, der ihr auch bei ihrer Berufung helfen dürfte. Immerhin führt sie ein Haus mit 44 Wohneinheiten und elf Mitarbeitern. Vom Praktikum in den Beruf Noch während di...

