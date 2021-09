Kolumne up Platt : Behrend Böckmann schreibt auf Plattdeutsch

Behrend Böckmann schreibt in Plattdeutsch

Mühl Rosin | Dei Kring „Düütsche Språk e.V.“ hett 2001 denn „Dach för dei düütsche Språk“ inföhrt un fastlecht, ümmer an'n tweiten Sünnabend in'n September up besonnere Oort un Wies uns düütsche un plattdüütsche Språk tau ihren. An dissen Dach sallen sik uns Börgers dörch Akschonen up uns schöne un gaude språken un schräben besinnen, Språk as Deil von uns Kultur e...

