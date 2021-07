Güstrower Tafel : Lebensmittel an Bedürftige verteilen, wo der Staat versagt

Ihr Ehrenamt kommt einem Vollzeitjob gleich: Das Team der Güstrower Tafel um Leiterin Gabriele Kempke gibt dreimal in der Woche gespendete Lebensmittel aus. Doch es hängt weit mehr dran, als Tüten zu füllen.

Güstrow | Sie arbeiten an einer Front, die für den größeren Teil der Gesellschaft bequem verborgen bleibt: Das Team der Güstrower Tafel springt verlässlich ein, wo staatliche Hilfen nicht mehr greifen, wo Grundsicherung oder Rente nicht ausreichen. Dreimal in der Woche geben sie Lebensmittel aus. An ihrem Ehrenamt hängt eine ganze Logistik. Ausgabe gegen Spe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.