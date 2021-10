Schandflecke in Güstrow : Erst bei Gefahr im Verzug kann die Stadt bei Bauruinen handeln

Die Situation mit drei Problemstellen in der Barlachstadt ärgert Bürger seit 15 Jahren. Immerhin gibt es jetzt eine Perspektive für eines der Grundstücke an der Prahmstraße.

Güstrow | Es gibt Ruinen und Schandflecke in Güstrow, die seit Jahren den Unmut der Bürger hervorrufen – weil sich nichts tut. Dazu gehören die Prahmstraße 6 und 7/8, das Grundstück Elisabethstraße 46 und in der Gliner Straße die ehemalige Federschmiede des DDR-Kraftfahrzeug-Instandsetzungswerkes. Unsere Redaktion fragte in der Stadt- und Kreisverwaltung nach. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.