Zwischen Laage und Neu Heinde : Bau des Radweges an der B108 beginnt in dieser Woche

Nach Verzögerungen starten nun die Arbeiten für den neuen Radweg zwischen Laage und Neu Heinde. Damit soll die Sicherheit an der B108 erhöht werden.

Laage | Lange mussten die Bewohner zwischen Laage und Neu Heinde auf den Baubeginn warten: In dieser Woche soll der Bau des Radweges an der Bundesstraße 108 endlich beginnen. „Seit Anfang August finden bereits bauvorbereitende Maßnahmen statt, aber in dieser Woche beginnen die deutlich wahrnehmbaren Auswirkungen der Baustelle“, informiert Michael Friedrich, S...

