Ernst Barlach Museen Güstrow : Sonderausstellung „Balance. Susanne Rast“ am Heidberg zu sehen

Die Barlachmuseen präsentieren mit der Sonderausstellung „Balance. Susanne Rast“ wieder eine Mecklenburger Künstlerin.

Güstrow | Ihre Skulpturen wirken gleichzeitig schemenhaft, aber auch faszinierend-eindrücklich real und charakterstark: Die Mecklenburger Bildhauerin Susanne Rast stellt bis Anfang Juli in den Barlachmuseen aus. 40 grafische und plastische Arbeiten aus den Jahren 1995 bis 2022 sind in einer Sonderausstellung am Heidberg in Güstrow zu sehen. Streng und androg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.