von svz.de

18. Dezember 2019, 15:25 Uhr

Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurden beim Unfall auf der B 105, in Bargeshagen, fünf Fahrzeuge beschädigt und ein Fahrer leicht verletzt.

Ein Autofahrer befuhr die B105 in Richtung Bad Doberan, als er in Bargeshagen ein Stauende zu spät bemerkte. Er fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf und schob diesen in drei weitere Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Kurzzeitig kam es zur Vollsperrung. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden.