Krakower Campingplatz : Baden im See ohne Gesetz

Nicht nur ein Problem auf Krakower Campingplatz / Amtsverwaltung fordert wiederholt Regelung vom Land

Krakow am See | Als ob Corona dem Campingplatz Krakow am See nicht schon genug Schwierigkeiten bereitet: Jetzt könnte noch ein Badeverbot dazukommen. „Wir haben vom Amt Krakow am See erfahren, dass die Badestelle nur genutzt werden darf, wenn die Wohnungsgesellschaft Krakow am See (Wokra) als Betreiber eine Badeaufsicht vorhält oder der Bürgermeister das Haftungsrisi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.