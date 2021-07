Mindestens 19 Kinder erkrankt : Badestelle in Vietgest gesperrt

Kopfschmerzen, Erbrechen und Fieber kamen bei Kindern vor. Amt Krakow am See erlässt Badeverbot.

Vietgest | „Baden aus gesundheitlichen Gründen ab sofort verboten“: Dieser Hinweis ist seit Sonntagmittag drei Mal an der Badestelle am tiefen Ziest in Vietgest zu lesen. Mindestens 19 Kinder hatten zuvor nach dem Spaß im Nass über Kopfschmerzen, Erbrechen und Fieber geklagt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat am Montagvormittag Proben entnommen, um ...

