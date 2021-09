Sanierung startet am Montag : B103 wird zwischen Güstrow und Sarmstorf gesperrt

Die Fahrbahndecke wird ab 4. Oktober erneuert. Autofahrer müssen voraussichtlich für sechs Wochen Umleitung nutzen.

Güstrow | Autofahrer brauchen im Landkreis Rostock in den kommenden Wochen wieder starke Nerven: Die B103 wird ab Montag, 4. Oktober, vom Ortsausgang Güstrow bis zur Kreuzung in Sarmstorf gesperrt. Grund: Die Fahrbahndecke soll erneuert werden. Der Straßenbelag sei in diesem Bereich bereits vielfach geflickt und müsse instand gesetzt werden, heißt es aus der Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.