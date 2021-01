Industrieansiedling in Laage : Kooperation für klimafreundliches Zukunftsprojekt

Der Autozulieferer Rhodius errichtet eine zweite Produktionsstätte im Industriepark Laage. 60 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Laage | Mitten in einer Krise, in der Autozulieferer zu kämpfen haben, gibt die Landesregierung bekannt: Der Hersteller von Komponenten und Modulen für die Airbag-Industrie Rhodius will eine zweite Produktionsstätte im Industriepark Laage errichten. Baubegin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.