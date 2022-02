Insassen im Krankenhaus : Auto überschlägt sich auf der A19 bei Krakow am See

Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Die beiden Insassen kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höher zehntausender Euro.

Krakow am See | Es ist ein Schreckensszenario, das vermutlich jedem Autofahrer schon einmal durch den Kopf ging. Am Mittwochnachmittag verlor ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der Autobahn 19 die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und überschlug sich. Auch interessant: 18-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt Der Unfall ereignete ...

