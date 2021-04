Galerie Wollhalle : Alexander Dettmar zeigt Clowns und Blumen

Die Ausstellung in der Wollhalle ist eine Einladung zu Freude an Kunst in einer kulturarmen Zeit.

Güstrow | Der Name dieses Künstlers zieht ohnehin interessierte Besucher an: Alexander Dettmar hat sich längst einen Namen nicht nur als Pleinair-Maler gemacht. Nach Güstrow bringt der renommierte Künstler auch neue Arbeiten mit, die seit 2020 entstanden, bewusst als Kontrapunkt zur aktuellen Zeit: Clowns und Blumen, die einfach Freude machen. Für jeden etwa...

