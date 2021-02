Dolgen am See : Nachfrage nach Grundstücken unverändert groß

Einzige Investition im laufenden Jahr ist der Bau eines Löschteichs in Striesdorf

Dolgen am See | Mit einem sogenannten Umlaufverfahren haben die Vertreter der Gemeinde Dolgen am See ihre Tagesordnung abgearbeitet. Der ausgeglichene Finanzplan 2021 wurde beschlossen mit nur einer Investition für dieses Jahr: den Bau eines Löschteiches im Ortsteil St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.