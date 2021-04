Mit der Diakonie Güstrow : Boys´Day und Girls´Day digital

Mit der Diakonie Güstrow: Girls'Day und Boys'Day am 22. April in MV nur digital.

Güstrow | Nach der pandemiebedingten Absage der bundesweiten Aktionstage Girls`Day und Boys´Day im vergangenen Jahr finden am 22. April die Aktionstage in MV erstmals digital statt. Im virtuellen Raum wird Sozialministerin Stefanie Drese mit Vertretern der Diakonie Güstrow und der Sozialpartner den Tag eröffnen und sich in einer Podiumsdiskussion den Fragen der...

