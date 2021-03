Gut Weitendorf : Ziegendamen auf dem Laufsteg am Melkstand

Auf dem Rittergut in Weitendorf läuft die Käseproduktion an. Eine Herde von Anglo-Nubier-Ziegen befindet sich im Aufbau.

Weitendorf | In die Sonne blinzelnd warten sie geduldig in ihrer Box: Erst geht es zum Melkstand, dann hinaus in den Auslauf. Die rund 80 Anglo-Nubier Ziegen auf Gut Weitendorf lieben feste Abläufe auf dem Hof. Für Abwechslung, seufzt Maggy Vogelmann, sorgen sie lieber selbst: „Ziegen sind Persönlichkeiten“ sagt sie, „jede für sich“. Das zu berücksichtigen, ist Vo...

