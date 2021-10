16. Alleentag in Güstrow : Baumalleen sind nicht nur schön, sondern schützenswert

Sie prägen das Landschaftsbild in MV: Den Alleen gebührt mehr Aufmerksamkeit, fordert der BUND auf seiner 16. Fachtagung in Güstrow. Auch die Pflege junger Bäume stand im Fokus.

Güstrow | Was sie wegfiltern, ist eine unvorstellbare Menge: Rund 84 Tonnen Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid oder auch Ozonfeinstaub werden jährlich von den Alleenbäumen in MV aufgenommen. Das betonte jetzt Agrarminister Till Backhaus in seinem Grußwort zur 16. Alleen-Fachtagung des BUND MV. Organisiert wurde die Veranstaltung in Kooperation mit dem Landesamt...

