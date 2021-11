Stadt Laage : Bewohner freuen sich: Straße zwischen Lissow und Schweez ist fertig

Aus einem Sandweg im Stadtgebiet Laage ist eine neue Asphaltstrecke geworden. Sie dient vor allem dem Verkehr der landwirtschaftlichen Betriebe.

Lissow | Die Bauarbeiter Patrick Woiski und Axel Holzwarth erledigen Restarbeiten an der neuen Straße in Lissow. Während der eine mit der Schaufel am Graben arbeitet, unterstützt ihn der andere vom Sitz im Bagger aus. Etwa 1,3 Kilometer der Straße nach Schweez sind erneuert worden. Weiterlesen: Buswendeschleife im Ortsteil Schweez pünktlich fertig Nötig ...

