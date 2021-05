Spargel zu Pfingsten : Güstrower lieben das weiße Stangengemüse

Zu Pfingsten haben sich die Güstrower eingedeckt mit Spargel. Es muss nicht immer der Klassiker sein: Außer zum Schnitzel mit Salzkartoffeln gibt es auch andere Varianten, das gesunde Gemüse zu genießen.

Güstrow | Maiengrün ist der Auftakt zur Spargelsaison: Gerade zu Pfingsten wird das „weiße Gold“ an den Ständen in der Region gekauft. Klassiker ist das gesunde Gemüse immer noch als Beilage zum panierten Schnitzel. Doch die Verkäuferinnen an den Ständen der Höfe aus der Region und ihre Kunden haben weitere Tipps auf Lager. Spargel aus dem Ofen Kerstin Be...

