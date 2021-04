Vorschlag der Verwaltung : Niedrigere Umlage im Amt Krakow am See

Gemeinden haben mehr Steuern eingenommen als erwartet. Daher kann die Amtsumlage um mehr als zwei Prozentpunkte gesenkt werden.

Krakow am See | Die Gemeinden im Amt Krakow am See haben insgesamt mehr Steuern eingenommen als erwartet. Zusammen mit den so genannten Schlüsselzuweisungen vom Land sind diese die Grundlage für die so genannte Amtsumlage. Das ist das Geld, das die Gemeinden für die Ausgaben des Amtes einzahlen. Der ursprünglich festgelegte Prozentsatz für das laufende Jahr kann der ...

