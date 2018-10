Güstrow : Brand im Reihenhaus

Am Mittwochabend geriet in der Lindenstraße ein Reihenhaus in Brand.

von svz.de

25. Oktober 2018, 06:19 Uhr

Nach Angaben der Polizei wurde zum Zeitpunkt des Ausbruchs ein Ofen betrieben. Um kurz nach 20 Uhr brach das Feuer oberhalb des Ofens in der Holzzwischendecke aus. Die vier im Haus anwesenden Personen bemerkten das Feuer rechtzeitig und retteten sich. Der Sachschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 104 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.