Andacht am 9. November : Güstrow erinnert an Verfolgung der jüdischen Mitbürger

Rückblick auf das Jahr 1938: Auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinden und der Freien Schule dachten zahlreiche Menschen an die Opfer der Pogrome.

Güstrow | Seit 1700 Jahren leben Juden nachweislich in Deutschland. Daran erinnerte Pastor Christian Höser von der Domgemeinde Güstrow am Dienstagnachmittag beim Gedenken an die sogenannte Reichsprogromnacht im Jahr 1938. Am Jüdischen Friedhof sagte Höser, dem Hass dürfe keine Chance gegeben werden. Weiterlesen:Jüdische Gedenktage mit Max Schwab im Zeitzeuge...

