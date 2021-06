Luftkurort Krakow am See : Touristinformation öffnet wieder

Besucher können ab Donnerstag wieder die Touristinformation am Marktplatz ansteuern. Das Team hält ab sofort eine Schreibtischunterlage mit dem aktuellen Stadt- und Umgebungsplan von Krakow am See bereit.

