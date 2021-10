Güstrow : Mehrgenerationenhaus für viele Menschen zweites Zuhause geworden

Ein Haus hat Geburtstag: Die Arbeiterwohlfahrt feiert das 15-Jährige Bestehen eines Hauses, in dem es Angebote für alle Altersgruppen gibt.

Güstrow | Das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt AWO hat Geburtstag: In den vergangenen 15 Jahren sei es für viele Menschen zu einem zweiten Zuhause geworden, so Koordinatorin Annekathrin Wunsch. 2006 hatte das Bundesfamilienministerium das Programm „Mehrgenerationenhäuser“ ins Leben gerufen. Seit der Gründung solch eines Projekts in Güstrow ist die Ang...

