Krakow am See : AWG Güstrow-Parchim feierte Richtfest im Wohnquartier Fischerhof

Mitten im Stadtzentrum, nur 200 Meter vom See entfernt, baut die AWG Güstrow-Parchim neue Wohnungen. Bisher gab es keine coronabedingten Bauverzögerungen.

Krakow am See | Mit dem Richtspruch von Dachdecker Sebastian Hintz und dem traditionellen Einschlagen des letzten Nagels durch Jens Wiese, Bereichsleiter Süd, feierte die Allgemeine Wohnungsbau-Genossenschaft, kurz AWG, Güstrow-Parchim das Richtfest im Fischerhof in Krakow am See. Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen im Zentrum der Kleinstadt 16 Zwei-, Drei- und Vie...

