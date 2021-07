Premiere an besonderem Ort : Der Teufel in der ehemaligen Kirche

Viel Applaus für ACTioNauten-Kollektiv in der Kultur.Feldstein.Kirche Recknitz

Recknitz | Der Teufel spielt in der Aufführung des Theaterstücks „Von dummen Teufeln und schlauen Bauern“ die Hauptrolle. Allerdings verkörpern ihn in den einzelnen Szenen alle drei Schauspieler des ACTioNauten-Kollektivs. Es war die erste kulturelle Veranstaltung in der „Kultur.Feldstein.Kirche Recknitz“. Die Premiere ist geglückt. „Recknitz läuft sich warm“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.