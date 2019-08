von svz.de

19. August 2019, 06:43 Uhr

Morgen können Gäste und Einheimische wieder bei einem Streifzug die Altstadt von Krakow am See kennenlernen. Die Stadt hat aus der 721-jährige Geschichte einiges zu berichten und so auch der Stadtführer auf der Tour „700 Schritte rund rund ums Rathaus“. Treff und Anmeldung ist wie gewohnt in der Touristinformation am Markt. Start ist um 10.30 Uhr.