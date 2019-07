„700 Schritte ums Rathaus“

von svz.de

22. Juli 2019, 06:49 Uhr

Zu einer Stadtführung wird morgen wieder in die Krakower Altstadt eingeladen. Bei einem Streifzug durch die Altstadt lernt man den Ort kennen, der bereits auf eine 721-jährige Geschichte zurückblicken kann. Immer dienstags um 10.30 Uhr noch bis Ende August finden die maximal 90-minütigen Führungen mit wechselnden Stadtführern statt. Treff und Anmeldung ist in der Touristinformation Krakow am See. Die Führungen sind auf Anfrage auch zu anderen Terminen buchbar.