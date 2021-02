Ehemaligentreffen in Cottbus : Erinnerung an erstes Jagdbombenfliegergeschwader der DDR

Treffen ehemaliger Angehöriger des JBG 31/JBG 37 in Cottbus: Interessierte können sich bis 1. März anmelden.

Güstrow | Am 1. Oktober 1971 wurde am Standort Drewitz-Jänschwalde bei Cottbus mit JBG-31, später JBG-37, das erste Jagdbombenfliegergeschwader der DDR aufgestellt. An den 50. Gründungstag möchten Initiatoren um den letzten Kommandeur Oberst Joachim Hoffmann geme...

