Bauen in Hohen Sprenz : Familien wollen stadtnahes Dorfleben

In zwei Bauabschnitten sollen 26 Grundstücke in Hohen Sprenz bebaut werden. Die Nachfrage ist da, so Investor Mirko Raeth.

Hohen Sprenz | Die Nachfrage ist schon durch die Nähe zu Schwerin oder Rostock vorhanden. Was aber der Bürgermeister der Gemeinde Hohen Sprenz, Thomas Rosenstiel, mit dem neuen Wohnbaugebiet vor allem erreichen will: „Wir müssen die Bevölkerungsstruktur verjüngen.“ Da...

