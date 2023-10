Seit mehr als 20 Jahren klafft eine Baulücke am Kreisverkehr in Güstrow-Bauhof. Jetzt wird Abhilfe geschaffen. Die Firma Ohana Immobilien baut hier das lange geplante zweite Torhaus.

„Dieses zweite Torhaus ist Teil des Bebauungsplans Nummer 7 Bauhof. Bereits in den ursprünglichen Planungen, Satzungsbeschluss Oktober 1998, Genehmigung Januar 1999, war hier der Bau eines symmetrischen, zweiten Turmhauses geplant, um eine Stadteingangssituation zu schaffen“, erklärt Stadtsprecherin Karin Bartock. Dieses städtebauliche Ziel sei in allen Änderungsverfahren beibehalten worden, betont sie. Das erste Torhaus entstand als Wohn- und Geschäftshaus 1996.

Stadt Güstrow suchte lange nach Investor für zweites Torhaus

Mit der Rechtskraft des B-Planes 1998 bemühte sich die Stadt Güstrow mehr als 20 Jahre, einen Käufer oder Vorhabenträger zu finden, der sich dieser Bauaufgabe mit den damit allerdings verbundenen hohen stadtgestalterischen Anforderungen annimmt. Es gelang nicht. Umso mehr ist die Stadt froh, dass doch noch ein Investor gefunden wurde.

Seit Juni wird das Projekt des zweiten Torhauses umgesetzt. Die Fertigstellung ist im Oktober 2024 vorgesehen. Investor ist die Firma Ohana Immobilien Güstrow. Sie steht für den Bau und die Verwaltung eigener Immobilien. Mit dem Bau des Torhauses erweitert sie ihren Gewerbebereich. „An der Idee haben wir seit 2019 gearbeitet. Interessant war für uns die Lage mit dem Blick Richtung Sumpfsee“, blickt Geschäftsführer Fred Hlawa zurück.

So wird der südliche Ortseingang von Güstrow einmal aussehen. Foto: Barlachstadt Güstrow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war die Garantie der Stadt und der Stadtvertretung für die Viergeschossigkeit des Torhauses auf der Grundlage des Bebauungsplans wichtig.

Corona, Krieg in der Ukraine und Inflation bremsten Bauprojekt in Güstrow aus

Am 19. November 2020 wurde das Grundstück erworben, am 2. Februar 2021 wurde der Bauantrag gestellt. Fred Hlawa: „Dann kam Corona. Aber auch die Null-Zins-Politik stoppte uns. Baukapazitäten fehlten, ebenso Material. Wir legten das Projekt auf Eis.“

Jetzt wird es realisiert, allerdings in schwieriger gewordenen Zeiten mit höheren Baukosten durch Inflation, Energiekrise und Krieg. „Trotz der wirtschaftlichen Situation wird unser Vorhaben funktionieren. Ich weiß, dass es Interessenten für Wohnungen im schönen Stadtviertel Bauhof gibt, dazu in dieser besonderen Lage am Stadtrand“, sagt Hlawa, verhehlt aber nicht, dass es vor der Entscheidung auch schlaflose Nächte gab.

18 Wohnungen entstehen im zweiten Torhaus in Güstrow

In dem Torhaus entstehen 18 Wohnungen mit einer Größe zwischen 65 und 115 Quadratmetern, alle mit Balkonen. Es gibt Miet- und Eigentumswohnungen. Die Wohnungen sind barrierefrei und mit Fahrstuhl zu erreichen. Im Erdgeschoss ist ruhiges Gewerbe möglich. Außerdem sind Parkplätze und Nebengelass vorgesehen. „Mit einem kleinen Kinderspielplatz und einer eingefriedeten Parkanlage wird das Torhaus ein sehr schönes Domizil“, ist sich der Investor sicher.

Zu Miet- und Kaufpreisen bei höheren Investitionskosten möchte Hlawa noch nichts sagen. Günstigere Nebenkosten garantiert eine moderne energetische Versorgung. In das Niedrigenergiehaus wird Wärmepumpentechnik für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Lüftung mit Wärmerückgewinnung, unterstützt durch Photovoltaik und Akkutechnik, eingebaut.