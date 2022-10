Die Autoren kommen aus der Palliativarbeit: Dr. Iris Friesicke und Clas P. Köster mit dem Band „Meine Lebensspur“. Foto: Sieglinde Seidel up-down up-down Galerie Besserstraße 1 in Güstrow Autoren bieten Workshops zur Rückbetrachtung auf das Leben Von Sieglinde Seidel | 02.10.2022, 09:15 Uhr

Sie laden zu einer Rückbesinnung auf die eigene Lebensspur ein. Dazu bieten die Psychoonkologen und Buchautoren Dr. Iris Friesicke und Clas P. Köster zwei Workshops an. Beide haben in der Palliativarbeit viele Menschen bis an ihr Lebensende begleitet.