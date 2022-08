Beliebte Veranstaltungsreihe im Sommer: Auch Hellrund Damm, Lothar Reißenweber und Ulrich Damm (v. l.) musizierten in der Innenstadt. Foto: Sieglinde Seidel up-down up-down Konzerte in Güstrow Fortsetzung der „Musik in der Altstadt“ ist noch ungewiss Von Sieglinde Seidel | 29.08.2022, 14:01 Uhr

Die zweite Auflage der Konzertreihe in Güstrows Innenstadt endet am Mittwoch mit dem Auftritt von Tenor „Fischi“. Die Veranstaltungen kommen gut an. Dennoch steht noch nicht fest, ob sie fortgesetzt werden.