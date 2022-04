Polizei FOTO: Oliver Berg Güstrow Zufall führt Polizei zu gesuchtem Gewalttäter Von dpa | 04.04.2022, 08:13 Uhr | Update vor 4 Std.

Ein per Haftbefehl gesuchter Gewalttäter aus Westmecklenburg ist der Polizei durch Zufall in der Region Güstrow ins Netz gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, handelt es sich um einen 24-Jährigen, der vom Landgericht Schwerin 2021 wegen mehrerer schwerer Körperverletzungen zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden war. Als der Mann aus der Region Parchim Anfang 2022 die Strafe antreten sollte, war er untergetaucht.