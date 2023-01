In besonderen Führungen bei Dämmerung geht es nach der eigentlichen Öffnungszeit zu den Wölfen. Archivfoto: Emma Meissner up-down up-down Wildpark MV in Güstrow Sparangebot für Besuch bei Wolf, Braunbär und Co. endet bald Von Christian Jäger | 12.01.2023, 15:49 Uhr

Das Wildpark-Team lädt in den nächsten Wochen wieder zu Wolfswanderungen in der Dämmerung ein. Außerdem lassen sich noch bis Monatsende 30 Euro an Eintritt sparen.