Der Wildpark MV in Güstrow knackt mit Familie Singer aus Rostock den Besucherrekord. Foto: Wildpark MV up-down up-down Rekord in Güstrow Erstmals mehr als 200.000 Besucher im Wildpark MV Von dpa | 10.12.2022, 13:55 Uhr

Rekord: Der Wildpark in Güstrow begrüßt am Samstag den 200.000. Besucher in diesem Jahr.