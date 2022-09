Demo-Teilnehmer Mirko Prange auf dem Marktplatz.: „Es ist einfach alles zu viel.“ Foto: Margitta True up-down up-down Wieder Demos in Güstrow Etwa 150 Teilnehmer bei Versammlung vor Güstrower Rathaus Von Margitta True | 05.09.2022, 18:54 Uhr

Auf dem Marktplatz in Güstrows Innenstadt wird an Montagabenden wieder demonstriert. Die Veranstaltungen sollen ordnungsgemäß angemeldet werden, kündigen die Organisatoren an.