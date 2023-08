Vinyl-Werk Matter of Fact Wie in Güstrow nachhaltige Schallplatten aus altem Frittierfett hergestellt werden Von Carolin Beyer | 21.08.2023, 13:08 Uhr Frank Mauer präsentiert die einzigartigen Schallplatten, die in Güstrow hergestellt werden können. Foto: Carolin Beyer up-down up-down

Seit einem Jahr werden in der ehemaligen Kartoffelhalle in Güstrow Schallplatten angefertigt. Seitdem hat sich das Angebot verändert. Uns hat das Team von Matter of Fact gezeigt, wie die Schallplatten hergestellt werden und was Neues geplant ist.