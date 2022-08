Wespen mögen auch Kochschinken: Dann kommen die Zangen zum Einsatz. FOTO: Margitta True up-down up-down Fachleute aus Güstrow Tipps vom Apotheker: Was tun nach einem Wespenstich? Von Margitta True | 03.08.2022, 17:24 Uhr

Die Erntezeit in den Gärten hat begonnen, damit gibt es bald auch wieder leckere Obstkuchen. Doch damit rücken auch ungebetene Besucher an, die mitunter zustechen. Apotheken in der Region geben Tipps, was dann zu tun ist, auch beim Campen in freier Natur.