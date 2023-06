Marcel Stürmer ist der neue Kreisbereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz in Güstrow. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Neuer Kreisbereitschaftsleiter beim DRK Wenn Menschen Hilfe brauchen, ist Güstrower Marcel Stürmer da Von Carolin Beyer | 20.06.2023, 17:23 Uhr

Er fuhr den ersten Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet in die Türkei. Der Moorbrand in Göldenitz war nun der erste Härtetest für den neuen Kreisbereitschaftsleiter in Güstrow.