Fast-Food-Kette Burger King in Güstrow ist geschlossen – warum? Von Toni Cebulla | 23.08.2023, 11:40 Uhr Aktuell wird der Güstrower Burger King umgebaut, vor Ort stehen viele Bauwagen und Material herum. Foto: Carolin Beyer up-down up-down

Die Burger King-Filiale am Eicheneck 7 in Güstrow am Distelberg ist geschlossen. Aktuell kann dort nicht gegessen werden, und das hat einen Grund.