Nach Stationen in England, der Schweiz und Argentinien habe die Hamburgerin Miriam Hager vor drei Jahren Mecklenburg zu ihrer Heimat gemacht, heißt es auf der Homepage von 10G Güstrow. Mit ihren Kenntnissen im internationalen Marketing und Management und ihrem über viele Jahre aufgebauten Netzwerk im Kulturbereich betreibe sie das Schloss Vietgest als Kultur- und Eventlocation.

Gründer, Unternehmer und Experten halten Vorträge zu dem, was sie mit Leidenschaft tun. Genau 10 Minuten Zeit stehen dafür dem Vortragenden zur Verfügung. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde und die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. „In anderen Städten läuft es schon sehr erfolgreich – warum dann nicht auch in Güstrow?“, so Matthias Clauser, Rechtsanwalt und Mitorganisator.