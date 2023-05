Martina Fregin (3.v.r.) eröffnete vor einem Jahr ihre gleichnamige Galerie in der Hageböcker Straße in Güstrow. Archivfoto: Margitta True up-down up-down Kunst in Güstrow Junge Galerie in Güstrow schaut auf einjähriges Bestehen Von Ralf Badenschier | 04.05.2023, 11:32 Uhr

Am Freitag, 5. Mai, lädt Martina Fregin zu einer Ausstellungseröffnung in ihre Räume in der Hageböcker Straße in Güstrow ein. Gezeigt werden Arbeiten von Sybille Junge. Und am 11. Mai gibt es eine Lesung mit der Güstrowerin Ditte Clemens.