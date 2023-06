Isabell D. aus Güstrow steht wegen Mordes vor Gericht. Der Richter befragt Sozialarbeiter, die Mutter und Kind betreuten. Foto: Florian Hoese up-down up-down Mordprozess in Rostock Verdurstetes Kind in Güstrow: Richter hinterfragt die Familienhilfe Von Florian Hoese | 24.06.2023, 11:01 Uhr

In Güstrow soll ein Kind an Mangelernährung gestorben sein. Die 24-jährige Mutter ist deshalb wegen Mordes angeklagt. Am Freitag beschäftigte sich das Gericht mit der Frage, warum dem kleinen Jungen niemand helfen konnte.