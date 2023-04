Juna und Nolan Lehmann probieren das neue Hör-Angebot in der Uwe-Johnson Bibliothek in Güstrow aus. Foto: Mary-Ann Kotala-Lehmann up-down up-down Uwe-Johnson-Bibliothek Kindergeschichten zum Anhören: Neues Audio-Angebot startet in Güstrow Von Toni Cebulla | 07.04.2023, 14:51 Uhr

In der Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow gibt es ab sofort „Kekze“. Damit können Kinder ganz leicht in die Welt von Feuerwehrmann Sam oder Räuber Hotzenplotz eintauchen. So funktioniert die Hörbuch-Technik.