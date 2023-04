Die Stadtbibliothek Güstrow erhielt 2022 den Bundespreis „Bibliothek des Jahres“. Sogar Streaming-Sets gibt es zum Leihen. Hier probiert die Nutzerin Vanessa Noack die Technik aus. Foto: Tilmann Wesolowski up-down up-down In der Vorreiterrolle Wie Bohrmaschinen der Güstrower Bibliothek neue Nutzer bringt Von Malte Fuchs | 19.04.2023, 17:30 Uhr

Eine Bohrmaschine in der Stadtbibliothek ausleihen? Was ungewohnt klingt, ist in Güstrow bereits möglich und laut Bibliotheksleiter Wesolowski ein voller Erfolg. Doch auch in Rostock kommt bald Bewegung in das Angebot. Was geplant ist.