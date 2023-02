Hinten die ungefähr 100 Jahre alte Künstler-Garderobe und daneben der aus den 1950er-Jahren stammende Tanzsaal: Die Nebengebäude des Ernst-Barlach-Theaters in Güstrow sind in keinem guten Zustand. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Sanierung dringend erforderlich Übernimmt Güstrow das Ernst-Barlach-Theater? Von Milad Khoshdel | 22.02.2023, 15:55 Uhr

Um das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow steht es schlecht. Zumindest was den Bau angeht. Die fast 100 Jahre alten Nebengebäude sind sanierungsbedürftig. Die Stadt will handeln und das Theater vom Landkreis übernehmen. Ein Antrag für die kommende Stadtvertretersitzung ist bereits aufgesetzt. Was das bedeuten würde.