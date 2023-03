Im Güstrower Kino Movie Star läuft der Film Creed 3 noch. Archivfoto: Sebastian Lohse up-down up-down Tiktok-Trend zu Creed III Nach Randale von Jugendlichen in Kinos: Lässt das Movie Star Güstrow bald nur noch Filmfreunde ab 18 Jahren rein? Von Toni Cebulla | 17.03.2023, 13:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Trend, der auf der Videoplattform Tiktok aufgekommen ist, hält Kinobesitzer in Atem. Jugendliche randalieren bei der Vorführung des Boxer-Dramas „Creed III – Rocky’s Legacy“. So ist die Lage im Movie Star in Güstrow.